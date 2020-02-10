В результате нападений на базы в Ираке более 100 военных США получили черепно-мозговые травмы

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Более 100 случаев ЧМТ, по сравнению с 64 ранее зарегистрированными в прошлом месяце

В результате обстрелов американских авиабаз в Ираке более 100 военных США получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что чиновники, которые говорили на условиях анонимности сказали, что было зарегистрировано более 100 случаев ЧМТ, по сравнению с 64 ранее зарегистрированными в прошлом месяце.

В свою очередь, Пентагон отказался от комментариев.

Но ожидалось увеличения численности в течение нескольких недель после обстрела, поскольку симптомы могут проявиться позже.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке ракетами из установки "Катюша" вновь обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь с 7 на 8 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Так, большинство войск вылетели с базы, остальные укрылись в бункерах за два с половиной часа до начала ракетного удара. При этом военные отметили, что им было известно о планируемой атаке, однако они не знали, какого рода она будет.