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В Ираке "Катюшами" обстреляли базу с американскими военными

Новости » В мире     13.06.2020 - 23:50
В Ираке "Катюшами" обстреляли базу с американскими военными
Фото: американские военные (flickr.com/29thinfantrydivision)

На территории базы упали две ракеты "Катюша"

Авиабаза "Кэмп Таджи" в Ираке, на которой располагаются силы международной коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. На территории базы упали две ракеты "Катюша".

Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

На данный момент нет информации о жертвах среди военнослужащих или ущербу, причиненному инфраструктуре базы.

Также неизвестно, кто мог нанести ракетный удар.

Иракские военные заявили, что нападение на базу международной коалиции - дело рук тех, кто хочет навредить Ираку.

Напомним, ночью 11 марта во время обстрела базы "Кэмп Таджи" в Ираке были убиты три человека, из них двое американских военных, и ранены 10 человек.

В ответ на убийство американских солдат в Ираке были нанесены авиаудары в районе Багдада, в результате которых американские сили поразили 5 хранилищ с оружием, принадлежавших боевикам Хезболлы.

Еще один ракетный удар по базе "Кэмп Таджи", в результате которого пострадали 5 человек, был нанесен 14 марта.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ИракСоединенные Штаты Америкиобстрел
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