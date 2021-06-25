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Посольство РФ в Беларуси подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест

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Пятница 25 июня 2021 09:38
Посольство РФ в Беларуси подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест Фото: задержанная россиянка Софья Сапега (instagram/sapega.sofia)
Автор: РБК-Украина

Посольство РФ в Беларуси подтвердило информацию о том, что россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Вскоре ее должен посетить российский консул.

Об этом пишет ТАСС.

Вопрос посещения Сапеги дипломатом пока решается.

"Россиянку Сапегу перевели под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом", - говорится в сообщении.

Ранее ВВС написало, что белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Издание писало, что Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске.

В то же время не известно, сняли ли с девушки обвинения.

Напомним, что в конце мая в Беларуси принудительно посадили самолет для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

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