Посольство РФ в Беларуси подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест

Посольство РФ в Беларуси подтвердило информацию о том, что россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест . Вскоре ее должен посетить российский консул.

"Россиянку Сапегу перевели под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом", - говорится в сообщении.

Ранее ВВС написало, что белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Издание писало, что Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске.

В то же время не известно, сняли ли с девушки обвинения.

Напомним, что в конце мая в Беларуси принудительно посадили самолет для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.