ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посольство РФ у Білорусі підтвердило, що Сапегу перевели під домашній арешт

Новость на русском →
П'ятниця 25 червня 2021 09:38
Посольство РФ у Білорусі підтвердило, що Сапегу перевели під домашній арешт Фото: затримана росіянка Софія Сапега (instagram/sapega.sofia)
Автор: РБК-Україна

Посольство РФ в Білорусі підтвердило інформацію про те, що росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Незабаром її повинен відвідати російський консул.

Про це пише ТАСС.

Питання відвідування Сапеги дипломатом поки вирішується.

"Росіянку Сапегу перевели під домашній арешт, вирішується питання про можливість якнайшвидшого відвідування її російським консулом", - йдеться в повідомленні.

Раніше ВВС написало, що білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Видання писало, що Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську.

Водночас не відомо, чи зняли з дівчини звинувачення.

Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі примусово посадили літак для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" Білоруському державному телеканалу, в якому "визнав провину" у закликах до протестів у Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
домашний арест Роман Протасевич
NEWS
В Україні 876 нових випадків COVID-19
В Україні 876 нових випадків COVID-19
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун