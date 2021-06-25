Посольство РФ у Білорусі підтвердило, що Сапегу перевели під домашній арешт
Посольство РФ в Білорусі підтвердило інформацію про те, що росіянку Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Незабаром її повинен відвідати російський консул.
Про це пише ТАСС.
Питання відвідування Сапеги дипломатом поки вирішується.
"Росіянку Сапегу перевели під домашній арешт, вирішується питання про можливість якнайшвидшого відвідування її російським консулом", - йдеться в повідомленні.
Раніше ВВС написало, що білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт. Видання писало, що Сапега зараз живе одна в орендованій квартирі в Мінську.
Водночас не відомо, чи зняли з дівчини звинувачення.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Білорусі примусово посадили літак для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.
Після затримання Протасевич дав нібито "інтерв'ю" Білоруському державному телеканалу, в якому "визнав провину" у закликах до протестів у Білорусі.