Посольство Латвии в Минске прекратило работу: как получить консульскую помощь

После высылки всех сотрудников посольство Латвии в Минске прекратило работу. Получить консульскую помощь можно в дипмиссиях Евросоюза в белорусской столице, латвийском консульстве в Витебске или по круглосуточному телефону МИДа.

В министерстве рекомендовали гражданам Латвии, которые находятся в чрезвычайной ситуации в Беларуси и нуждаются в консульской помощи, обращаться за ней в посольство любой страны Евросоюза в Минске или консульский отдел МИД по телефону круглосуточной службы экстренной помощи. Также обратиться можно в посольства Латвии в Украине и Польше.

Отмечается, что консульство Латвии в Витебске продолжает работу и сможет оказывать консульскую помощь. Однако получить визы для въезда в Латвию там смогут только жители Витебской области. Помимо этого консульство принимает запросы на получение виз от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым в Беларуси угрожают репрессии по политическим причинам.