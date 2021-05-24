Власти Беларуси выслали всех сотрудников посольства Латвии
Власти Беларуси приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.
Об этом сообщило издание "БелТа" со ссылкой на главу МИД страны Владимира Макея.
"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - цитирует издание слова Макея.
Глава МИД отметил, что посол Латвии был приглашен в связи с оскорблением государственного флага Беларуси в Риге. "Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - добавил он.
По его словам, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства - в течение 48 часов.
Напомним, накануне генсек Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в Евросоюзе Александра Михневича после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Отметим, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича и ответ на них будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Как писало РБК-Украина, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.