Власти Беларуси выслали всех сотрудников посольства Латвии

Власти Беларуси приняли решение выслать всех сотрудников посольства Латвии. В дипмиссии останется только один административно-технический работник для охраны здания.

Об этом сообщило издание "БелТа" со ссылкой на главу МИД страны Владимира Макея.

"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - цитирует издание слова Макея.

Глава МИД отметил, что посол Латвии был приглашен в связи с оскорблением государственного флага Беларуси в Риге. "Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - добавил он.

По его словам, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства - в течение 48 часов.