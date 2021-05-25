Посольство Латвії в Мінську припинило роботу: як отримати консульську допомогу

Після висилки всіх співробітників посольство Латвії у Мінську припинило роботу. Отримати консульську допомогу можна в дипмісіях Євросоюзу в білоруській столиці, латвійському консульстві у Вітебську або за цілодобовим телефоном МЗС.

У Міністерстві рекомендували громадянам Латвії, які перебувають у надзвичайній ситуації в Білорусі і потребують консульської допомоги, звертатися за нею в посольство будь-якої країни Євросоюзу в Мінську або Консульський відділ МЗС телефоном цілодобової служби екстреної допомоги. Також звернутися можна в посольства Латвії в Україні та Польщі.

Відзначається, що консульство Латвії у Вітебську продовжує роботу і зможе надавати консульську допомогу. Однак отримати візи для в'їзду в Латвію там зможуть тільки жителі Вітебської області. Крім цього консульство приймає запити на отримання віз від вантажних і пасажирських перевізників, а також від осіб, яким в Білорусі загрожують репресії з політичних причин.