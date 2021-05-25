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Посольство Латвії в Мінську припинило роботу: як отримати консульську допомогу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Після висилки всіх співробітників посольство Латвії у Мінську припинило роботу. Отримати консульську допомогу можна в дипмісіях Євросоюзу в білоруській столиці, латвійському консульстві у Вітебську або за цілодобовим телефоном МЗС.

Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.

У Міністерстві рекомендували громадянам Латвії, які перебувають у надзвичайній ситуації в Білорусі і потребують консульської допомоги, звертатися за нею в посольство будь-якої країни Євросоюзу в Мінську або Консульський відділ МЗС телефоном цілодобової служби екстреної допомоги. Також звернутися можна в посольства Латвії в Україні та Польщі.

Відзначається, що консульство Латвії у Вітебську продовжує роботу і зможе надавати консульську допомогу. Однак отримати візи для в'їзду в Латвію там зможуть тільки жителі Вітебської області. Крім цього консульство приймає запити на отримання віз від вантажних і пасажирських перевізників, а також від осіб, яким в Білорусі загрожують репресії з політичних причин.

Нагадаємо, влада Білорусі 24 травня прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.

У відповідь на ці дії Мінська латвійська сторона вишле всіх співробітників білоруської дипмісії. Зазначається, що заходи триватимуть до нормалізації відносин між країнами.

Зазначимо, дипломатичний скандал між Латвією і Білоруссю розгорівся на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і подальшим затриманням засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича українська сторона заявила, що призупинить авіасполучення з Білоруссю.

Аналогічні заходи зробила Британія. Крім того, Лондон ввів персональні санкції проти Білорусі.

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