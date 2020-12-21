Посольство Израиля отправило оборудование Черновицкому лабораторному центру

Фото: посол Израиля Джоэл Лион (facebook.com/IsraelinUkraine)

В понедельник, 21 декабря, посольство Израиля отправило Черновицкому областному лабораторному центру оборудование для вирусологической лаборатории. Оборудование приобрели благодаря ресурсам израильского агентства по развитию международного сотрудничества.

Об этом сообщило посольство Израиля в украине на странице в Facebook.

Как рассказали в посольстве, лабораторный центр получит центрифуги Microspin 16000, термостаты TDB 120, 8-канальные дозаторы, автоклав на 100 литров и холодильник.

"Как только посольство получило обращение от руководства Черновицкой области относительно помощи с лабораторией по тестированию на COVID-19, посольство приложило все усилия, чтобы помочь", - заявил израильский посол Джоэл Лион.

Напомним, на прошлой неделе посольство Израиля передало аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы харьковской Клинической многопрофильной больнице №17.

Также РБК-Украина писало, что в рамках помощи Украине Израиль профинансировал проект по обеспечению водой жителей прифронтовых поселков на Донбассе.