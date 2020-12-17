Израиль передал Харькову аппараты ИВЛ и защитные костюмы

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Израиль передал для Клинической многопрофильной больницы №17 Харькова аппараты ИВЛ и защитные костюмы. Оборудование для больницы профинансировано Посольством Израиля и израильским агентством по развитию международного сотрудничества MASHAV.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Аппараты ИВЛ, а также защитное снаряжение для медицинских бригад (60 тысяч масок и 1,2 тысячи единиц спецодежды) харьковской больнице передали чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Джоэл Лион и его заместитель Иоав Бистрицьки.

"Мы руководствуемся лозунгом "Тикун Олам", восстанавливая мир и помогая людям в трудные времена, и когда мы услышали, как руководство города Харькова рассказывает нам о ситуации в больницах, мы не могли стоять в стороне и решили помочь", - отметил посол.

Как отмечается, в целом в 2020-м году Израиль предоставил Украине помощь в борьбе с COVID-19, эквивалентную миллионам гривен.

Как писало РБК-Украина, в Украине за последние сутки обнаружили 12 047 новых случаев коронавируса, в частности, 554 - в Харьковской области.

Напомним, ранее в рамках помощи Украине Израиль профинансировал проект по обеспечению водой жителей прифронтовых поселков на Донбассе.