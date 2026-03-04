UA

Посольство Ірану кличе українців плакати за Хаменеї: посол жорстко відповів

14:25 04.03.2026 Ср
2 хв
Дипломат нагадав про "Шахеди", які щоночі тероризують українців
aimg Олена Чупровська
Фото: колишній верховний лідер Ірану Алі Хаменеї (Getty Images)

Посольство Ірану в Києві відкрило книгу скорботи за загиблим верховним лідером Алі Хаменеї та запрошує будь-кого поспівчувати. Український дипломат відреагував на пропозицію.

Посольство Ірану оголосило, що книга жалоби буде відкрита 4, 5 і 6 березня з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12 у Києві.

"Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки", - йдеться в повідомленні посольства.

Реакція українського дипломата

Посол України в ПАР Олександр Щерба відповів на заклики. У своїй відповіді він нагадав, що іранські "Шахеди" вбивали українських цивільних - чоловіків, жінок, дітей і літніх людей.

"Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці", - сказав він.

Щерба додав, що не знайомий з послом і не має особистої неприязні. Він вважає, що інколи хороші дипломати змушені представляти поганих лідерів та їхню політику.

"Але сподіваюся, Ви розумієте, що я не висловлюватиму скорботу щодо людей, чия смерть в мене скорботи не викликає", - заявив дипломат.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

28 лютого Ізраїль і США розпочали спільну операцію бомбардувань Тегерана - "Ревучий лев" і "Епічна лють" відповідно.

Метою США було знищення ракетної промисловості та флоту Ірану.

Залучили понад 200 винищувачів, які вдарили по 500 цілях.

Того ж вечора стало відомо про смерть верховного лідера Алі Хаменеї - він загинув вранці внаслідок авіаудару. Дональд Трамп підтвердив його смерть.

Новим верховним лідером Ірану, за даними ЗМІ, став син Хаменеї. Ізраїль сказав, що будь-який новий лідер режиму буде ціллю для знищення.

