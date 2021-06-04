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Посольство Ирана объявило о готовности Тегерана выплатить компенсации за катастрофу МАУ

Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство Ирана на Украине заявили, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ. О механизме и путях получения компенсации объявят позже.

Об этом говорится в заявлении на сайте иранского посольства.

"Правительство Ирана ... взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших", - заявили в посольстве.

Тегеран также согласен компенсировать ущерб авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вызванную потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.

"Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени", - добавили в дипломатическом представительстве.

Напомним, на этой неделе в Киеве прошел очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

Добавим, недавно правозащитники сообщили, что Иран якобы запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ.

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