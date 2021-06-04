Посольство Ирана объявило о готовности Тегерана выплатить компенсации за катастрофу МАУ

Посольство Ирана на Украине заявили, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ. О механизме и путях получения компенсации объявят позже.
"Правительство Ирана ... взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших", - заявили в посольстве.
Тегеран также согласен компенсировать ущерб авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вызванную потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.
"Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени", - добавили в дипломатическом представительстве.
Напомним, на этой неделе в Киеве прошел очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.
Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.
Добавим, недавно правозащитники сообщили, что Иран якобы запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ.