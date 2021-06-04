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Посольство Ірану оголосило про готовність Тегерана виплатити компенсації за катастрофу МАУ

Автор: Дмитро Левицький

Посольство Ірану в Україні заявили, що Тегеран згоден виплатити компенсацію всім сторонам, постраждалим в результаті катастрофи літака МАУ. Про механізм та шляхи отримання компенсації оголосять пізніше.

Про це йдеться у заяві на сайті іранського посольства.

"Уряд Ірану ... взяв на себе громадянську відповідальність за катастрофу та заявив про готовність виплатити компенсації всім родинам загиблих в однаковому обсязі, не дивлячись на громадянство, національність, місце проживання та стать загиблих", - заявили у посольстві.

Тегеран також згоден компенсувати шкоду авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", спричинену втратою цивільного літака, згідно з чинними законодавчими нормами.

"Механізм та шляхи отримання цих компенсацій буде повідомлено незабаром", - додали в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, цього тижня в Києві пройшов черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція та Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерану, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначено як "ворожу ціль". В результаті катастрофи загинули 176 людей.

Додамо, нещодавно правозахисники повідомили, що Іран нібито залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниКомпенсацияІранавиакатастрофа