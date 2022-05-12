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Посольство Армении возобновило работу в Киеве

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Киев, Четверг 12 мая 2022 17:30
Посольство Армении возобновило работу в Киеве Посольство Армении вернулось в Киев (wikipedia)
Автор: Татьяна Самарук

Посольство Армении в Украине, которое в начале марта переехало из Киева на запад Украины, вернулось в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

"Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что Посольство Армении в Украине возобновило свою привычную работу в Киеве", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что консульский отдел с 23 мая снова будет принимать граждан в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, 51/50.

Ранее мы сообщали, что посольство Германии возобновило свою работу в Киеве.

Также мы писали, что Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве.

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