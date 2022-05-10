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Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве

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Киев, Вторник 10 мая 2022 11:04
Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве Фото: Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Греции в Киеве, сотрудники которого покинули город по соображениям безопасности вскоре после начала военного вторжения России в Украину, вновь работает в городе, имея необходимый персонал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Греции.

Посольство вместе с Генеральным консульством в Одессе будет продолжать оказывать всю возможную помощь гражданам Греции, а также украинцам.

Напомним, ранее глава МИД Греции Никос Дендиас возглавил миссию гуманитарной помощи в Одессе.

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