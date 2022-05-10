Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве
Фото: Греция возобновляет работу своего посольства в Киеве (pixabay.com)
Посольство Греции в Киеве, сотрудники которого покинули город по соображениям безопасности вскоре после начала военного вторжения России в Украину, вновь работает в городе, имея необходимый персонал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Греции.
Посольство вместе с Генеральным консульством в Одессе будет продолжать оказывать всю возможную помощь гражданам Греции, а также украинцам.
Напомним, ранее глава МИД Греции Никос Дендиас возглавил миссию гуманитарной помощи в Одессе.
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