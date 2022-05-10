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Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве

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Киев, Вторник 10 мая 2022 16:44
Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 10 мая, дипломатическое представительство Германии возобновило свою работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

"Сегодня мы, находясь здесь, снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Но я рада, что Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине - ред.) будет дальше работать в вашем городе", - рассказала глава немецкого МИД.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.

Также мы писали, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы дипломатического представительства в столице.

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