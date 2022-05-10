Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве
Во вторник, 10 мая, дипломатическое представительство Германии возобновило свою работу в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
"Сегодня мы, находясь здесь, снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Но я рада, что Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине - ред.) будет дальше работать в вашем городе", - рассказала глава немецкого МИД.
Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.
Также мы писали, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы дипломатического представительства в столице.
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