Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве

Во вторник, 10 мая, дипломатическое представительство Германии возобновило свою работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок .

"Сегодня мы, находясь здесь, снова открываем наше посольство в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Но я рада, что Анка Фельдгузен (посол Германии в Украине - ред.) будет дальше работать в вашем городе", - рассказала глава немецкого МИД.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 мая, посольство Канады возобновило работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принимал участие в поднятии канадского флага у здания посольства.

Также мы писали, что хорватский премьер-министр Андрей Пленкович по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы дипломатического представительства в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.