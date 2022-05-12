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Посольство Вірменії відновило роботу в Києві

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Київ, Четвер 12 травня 2022 17:30
Посольство Вірменії відновило роботу в Києві Посольство Вірменії повернулось до Києва (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Посольство Вірменії в Україні, яке на початку березня переїхало з Києва на захід України, повернулося до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

"Шановні співвітчизники! Ми раді повідомити, що Посольство Вірменії в Україні відновило свою звичну роботу в Києві", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві, на вулиці Січових Стрільців, 51/50.

Раніше ми повідомляли, що посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві.

Також ми писали, що Греція відновлює роботу свого посольства в Києві.

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