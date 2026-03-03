У посольстві США в Ер-Ріярді прогриміли вибухи, виникла пожежа

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріярді, прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа. Відомо, що атаку спричинили два безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Читайте також: США готуються до посилення атак по Ірану протягом наступних 24 годин, - CNN
Інформацію про те, що посольство було атаковано двома дронами, підтвердили в Міноборони Саудівської Аравії.
"Посольство США в Ер-Ріяді зазнало атаки двох БпЛА. На території дипмісії сталося загоряння", - повідомили в міністерстві.
На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, як масивний стовп чорного диму піднявся над будівлею посольства.
Fox News повідомило зі свого боку, що на момент удару дипмісія була порожньою і постраждалих немає.
Як відомо, 28 лютого Штати та Ізраїль завдали ударів по Ірану, ліквідувавши верховного лідера ісламської держави аятолу Алі Хаменеї та низку високопоставлених чиновників.
У відповідь Тегеран почав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю і союзників США, де розташовані військові бази Пентагону. Серед таких країн - Катар, Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.
2 березня над будівлею американського посольства в Кувейті помітилистовп чорного диму після серії атак з боку Ірану.