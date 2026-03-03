RU

В посольстве США в Эр-Риярде прогремели взрывы, возник пожар

Фото: кадр из Эр-Риярда - посольство США после атаки (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В столице Саудовской Аравии, Эр-Риярде, прогремели взрывы, после чего возник пожар. Известно, что атаку вызвали два беспилотника.

Информацию о том, что посольство было атаковано двумя дронами подтвердили в Минобороны Саудовской Аравии.

"Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух БпЛА. На территории дипмиссии произошло возгорание", - сообщили в министерстве.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как массивный столб черного дыма поднялся над зданием посольства.

Fox News сообщило в свою очередь, что на момент удара дипмиссия была пустой и пострадавших нет.

Операция против Ирана

Как известно, 28 февраля Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану, ликвидировав верховного лидера исламского государства аятоллу Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля и союзников США, где расположены военные базы Пентагона. Среди таких стран - Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

2 марта над зданием американского посольства в Кувейтезаметили столб черного дыма после серии атак со стороны Ирана.

