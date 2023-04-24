У посольстві Китаю відреагували на скандальні слова свого очільника щодо пострадянських країн

Висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік являються особисто думкою. Китай не підтримує її.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у заяві посольства, опублікованій у понеділок, 24 квітня.
Як сказано у заяві, посольство Китаю у Франції дистанціюється від висловлювань Лу Шає.
"Зауваження посла Лу Шей щодо питання України не є заявою про політику, а вираження особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася", - пише посольство.
Там також нагадали, що після розпаду Радянського Союзу Китай був одним з перших, хто почав налагоджувати зв'язки з країнами.
У своєму Twitter представники посольства також заявили, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою". Там вони нагадали про власний мирний план щодо закінчення війни, який складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну та російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.
Що передувало заяві посольства
Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік. Також він заявив, що Крим був "російський спочатку".
Висловлювання китайського дипломата різко розкритикували в Європі та Україні. Після розголосу у Китаї видалили скандальне інтерв'ю та наголосили, що поважають суверенітет усіх країн.
При цьому в МЗС Франції та країн Балтії викликали послів Китаю, аби ті пояснили позицію Пекіна.
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