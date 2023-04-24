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В посольстве Китая отреагировали на скандальные слова своего руководителя по постсоветским странам

Фото: в посольстве Китая отреагировали на скандальные слова своего руководителя по постсоветским странам (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе по поводу суверенитета бывших советских республик являются лично мнением. Китай не поддерживает его.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в понедельник, 24 апреля.

Как говорится в заявлении, посольство Китая во Франции дистанцируется от высказываний Лу Шае.

"Замечания посла Лу Шей по вопросу Украины не являются заявлением о политике, а выражение личных взглядов во время телевизионных дебатов. Их не следует чрезмерно интерпретировать. Позиция Китая по этим вопросам не изменилась", - пишет посольство.

Там также напомнили, что после распада Советского Союза, Китай был одним из первых, кто начал налаживать связи со странами.

В своем Twitter представители посольства также заявили, что "позиция Китая по украинскому вопросу является постоянной и четкой". Там они напомнили о собственном мирном плане по окончании войны, который состоит из 12 пунктов, но ни в одном из них прямо речь не идет о войне и российской агрессии, при этом Пекин выступает за снятие санкций с РФ.

Что предшествовало заявлению посольства

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик. Также он заявил, что Крым был "российский поначалу".

Высказывания китайского дипломата подвергли резкой критике в Европе и Украине. После огласки в Китае удалили скандальное интервью и подчеркнули, что уважают суверенитет всех стран.

При этом в МИДе Франции и стран Балтии вызвали послов Китая, чтобы те объяснили позицию Пекина.

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