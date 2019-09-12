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В посольстві США підтвердили відновлення військової допомоги Україні

Новини » Політика    12.09.2019 - 23:52
В посольстві США підтвердили відновлення військової допомоги Україні
Ілюстративне зображення (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В американському посольстві наголосили, що підтримка України продовжиться

В посольстві Сполучених Штатів Америки підтвердили інформацію про рішення Дональда Трампа щодо відновлення військової допомоги для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства в Twitter.

В американському посольстві повідомили, що надання військової допомоги для Києва буде продовжено, так як територіальна цілісність України є важливим національним інтересом для Вашингтону.

"Підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною, і надання підтримки Україні через військову допомогу є важливим національним інтересом для США. Ця підтримка продовжується", - йдеться в заяві.

В посольстві США підтвердили відновлення військової допомоги Україні

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп вирішив відновити військову допомогу для України. За даними видання, Білий дім вирішив виділити Україні військову допомогу в розмірі 250 млн доларів. Питання виділення коштів Україні був головним предметом суперечки між Трампом і членами Конгресу.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.

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