В посольстві США підтвердили відновлення військової допомоги Україні

Ілюстративне зображення (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В американському посольстві наголосили, що підтримка України продовжиться

В посольстві Сполучених Штатів Америки підтвердили інформацію про рішення Дональда Трампа щодо відновлення військової допомоги для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства в Twitter.

В американському посольстві повідомили, що надання військової допомоги для Києва буде продовжено, так як територіальна цілісність України є важливим національним інтересом для Вашингтону.

"Підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною, і надання підтримки Україні через військову допомогу є важливим національним інтересом для США. Ця підтримка продовжується", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп вирішив відновити військову допомогу для України. За даними видання, Білий дім вирішив виділити Україні військову допомогу в розмірі 250 млн доларів. Питання виділення коштів Україні був головним предметом суперечки між Трампом і членами Конгресу.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.