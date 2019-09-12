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Трамп восстанавливает военную помощь Украине, - Reuters

Новости » Политика    12.09.2019 - 18:55
Трамп восстанавливает военную помощь Украине, - Reuters
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сенаторы заявляют о восстановлении военной помощи Украине

Администрация президента Дональда Трампа планирует предоставить Украине военную помощь. Об этом сообщили республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям США, передает Reuters.

Сообщается, что Белый дом выделит Украине военную помощь в размере на 250 млн долларов.

"Республиканские и демократические члены сенатского комитета по ассигнованиям заявили, что Белый дом выпустил деньги в среду вечером, за несколько часов до того, как комиссия должна была обсудить поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая помешала бы Трампу в будущем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вопрос выделения средств Украине являлся главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса. Ожидается, что Конгресс примет закон о восстановлении помощи Украине, если администрация не выпустит деньги.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конгресс США может выделить военную помощь Украине, несмотря на решение Трампа.

Напомним, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.

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Новости Украины Украинавоенная помощьДональд Трамп
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