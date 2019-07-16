Встреча Зеленского с Трампом состоится в ближайшее время

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Визит президента Украины в США отменять не будут

В Офисе президента Украины в настоящее время уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, в связи с отставкой посла США Валерия Чалого не будет отменен визит Зеленского в США.

"Визит в США планируется в ближайшее время. У нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов", - заявил Пристайко

Он сообщил, визит президента Украины в США планировался заранее.

"Мы планируем еще некоторые мероприятия, в которых выполняет основную роль наше посольство в США. На сегодня Валерий Чалый является послом Украины и занимается непосредственно этой работой. После его отзыва этим будет заниматься так называемый поверенный в делах Украины в США. Обычно это один из старших дипломатов посольства США, который будет определен заранее", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что встреча глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в августе-сентябре 2019 года.

Отметим, 15 июля пресс-служба офиса президента Украины сообщила о том, что Владимир Зеленский принял решение сменить 12 руководителей посольств, в том числе посла в США Валерия Чалого.