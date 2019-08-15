У посольстві США назвали строки зустрічі Зеленського та Трампа

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

За результатами зустрічі очікується зміцнення відносин США та України

Повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор заявив, що зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться восени. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

За його словами, коротка зустріч лідерів може відбутися у Варшаві чи Нью-Йорку, а повноцінна зустріч глав держав може бути через місяць-два.

"У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями. Можливо - поділитися однією-двома ідеями. А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів", - підкреслив Тейлор.

Він додав, що за результатами зустрічі очікується зміцнення відносин США та України.

"Ми чекаємо, що після цієї серії зустрічей відносини США та України стануть міцнішими. Що президенти поспілкуються, оцінять підтримку, яку США надають Україні, і підтвердять, що ця підтримка зберігатиметься", - підкреслив глава посольства США в Україні.

Нагадаємо, раніше Тейлор заявив про підготовку візиту Зеленського в США, проте дати глава посольства США не уточнював. За його словами, у президентів "дуже завантажений графік".

Як писало РБК-Україна раніше, Валерій Чалий, якого Зеленський вже звільнив з посади посла України в США, заявив, що зустріч глав України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбудеться у серпні-вересні поточного року.

Крім того, в Офісі президента України повідомляли, що ще уточнюють дати зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Так, 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних виборів.