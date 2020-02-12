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В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана

Новости » Политика     12.02.2020 - 19:05
В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США надеется на крепкое сотрудничество с новым главой ОП Ермаком

В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter.

В дипломатическом ведомстве выразили надежду на продолжение крепкого сотрудничества с новым главой ОП Андреем Ермаком.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - сообщили в посольстве.

В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку БогданаНапомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Новым главой ОП был назначен помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы Офиса президента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Зеленского, в его команде есть конфликты и он не исключает кадровые перестановки в Офисе президента. Зеленский заявил, что в ОП работают профессиональные люди, но есть конфликты, поэтому "100% кого-то будем терять". При этом, он подчеркнул, что приходится работать не только с теми, кому он доверяет.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАндрей БогданАндрей Ермак
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