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У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана

Новини » Політика     12.02.2020 - 19:05
У посольстві США в Києві відреагували на відставку Богдана
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США сподівається на міцне співробітництво з новим главою ВП Єрмаком

В посольстві США в Києві подякували колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана за співпрацю під час перебування на посаді. Про це повідомила прес-служба посольства США в Twitter.

У дипломатичному відомстві висловили сподівання на продовження міцної співпраці з новим главою ОП Андрієм Єрмаком.

"Ми дякуємо Андрія Богдана за партнерство і цінуємо його зусилля з підтримки історичного розвитку реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємося на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком", - повідомили в посольстві.

У посольстві США в Києві відреагували на відставку БогданаНагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Новим главою ОП був призначений помічник Зеленського з зовнішньополітичних питань Андрій Єрмак. За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків роботи Офісу президента.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, в його команді є конфлікти і він не виключає кадрові перестановки в Офісі президента. Зеленський заявив, що в ОП працюють професійні люди, але є конфлікти, тому "100% кого-то будемо втрачати". При цьому, він підкреслив, що доводиться працювати не тільки з тими, кому він довіряє.

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