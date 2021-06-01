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В посольстве РФ в Чехии после высылки осталось лишь семь дипломатов

Новина українською →
Чехия, Вторник 01 июня 2021 14:38
В посольстве РФ в Чехии после высылки осталось лишь семь дипломатов Фото: в посольстве РФ в Чехии осталось лишь семь дипломатов (Krokodyl, wikimedia.org)
Автор: Андрей Василюк

В посольстве России в чешской столице Праге осталось лишь 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. В чешском посольстве в Москве осталось такое же количество дипломатических и недипломатических сотрудников.

Об этом со ссылкой на МИД Чехии сообщает Radio Prague International.

"МИД Чехии подтвердил выполнение российской стороной чешского требования о сокращении количества дипломатов и вспомогательного персонала посольства России в Праге. Ныне в дипломатическом представительстве РФ в чешской столице осталось 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Мера имеет взаимный обязательный характер. В чешском посольстве в Москве осталось такое же количество дипломатических и недипломатических сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй самолет с высланными работниками российского посольства и членами их семей вылетел из Праги в Москву 31 мая в 16 часов 40 минут.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году. Далее последовали взаимные ответные шаги. Уравновешивание количественного состава дипмиссий двух стран по принципу 1:1 затрагивает работу "Чешского дома" в Москве, а также и русской школы в Праге.

По данным чешской контрразведки, к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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