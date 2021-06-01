В посольстве РФ в Чехии после высылки осталось лишь семь дипломатов

В посольстве России в чешской столице Праге осталось лишь 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. В чешском посольстве в Москве осталось такое же количество дипломатических и недипломатических сотрудников.

Об этом со ссылкой на МИД Чехии сообщает Radio Prague International.

"МИД Чехии подтвердил выполнение российской стороной чешского требования о сокращении количества дипломатов и вспомогательного персонала посольства России в Праге. Ныне в дипломатическом представительстве РФ в чешской столице осталось 7 дипломатов и 25 административно-технических сотрудников. Мера имеет взаимный обязательный характер. В чешском посольстве в Москве осталось такое же количество дипломатических и недипломатических сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй самолет с высланными работниками российского посольства и членами их семей вылетел из Праги в Москву 31 мая в 16 часов 40 минут.