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У посольстві РФ в Чехії після висилки залишилося лише сім дипломатів

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Чехія, Вівторок 01 червня 2021 14:38
У посольстві РФ в Чехії після висилки залишилося лише сім дипломатів Фото: у посольстві РФ в Чехії залишилося лише сім дипломатів (Krokodyl ,wikimedia.org)
Автор: Андрій Василюк

У посольстві Росії в чеський столиці Празі залишилося лише 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників.

Про це з посиланням на МЗС Чехії повідомляє Radio Prague International.

"МЗС Чехії підтвердило виконання російською стороною чеської вимоги про скорочення кількості дипломатів і допоміжного персоналу посольства Росії в Празі. Нині в дипломатичному представництві РФ в чеській столиці залишилося 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. Міра має взаємний обов'язковий характер. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що другий літак з висланими працівниками російського посольства і членами їхніх сімей вилетів з Праги в Москву 31 травня о 16 годині 40 хвилин.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в селищі Врбетіце у 2014 році. Далі пішли взаємні кроки у відповідь. Врівноваження кількісного складу дипмісій двох країн за принципом 1:1 зачіпає роботу "чеського дому" в Москві, а також і російської школи в Празі.

За даними чеської контррозвідки, до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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