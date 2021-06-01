У посольстві РФ в Чехії після висилки залишилося лише сім дипломатів

У посольстві Росії в чеський столиці Празі залишилося лише 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників.

Про це з посиланням на МЗС Чехії повідомляє Radio Prague International.

"МЗС Чехії підтвердило виконання російською стороною чеської вимоги про скорочення кількості дипломатів і допоміжного персоналу посольства Росії в Празі. Нині в дипломатичному представництві РФ в чеській столиці залишилося 7 дипломатів і 25 адміністративно-технічних співробітників. Міра має взаємний обов'язковий характер. У чеському посольстві в Москві залишилася така ж кількість дипломатичних і недипломатичних співробітників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що другий літак з висланими працівниками російського посольства і членами їхніх сімей вилетів з Праги в Москву 31 травня о 16 годині 40 хвилин.