Посольства США, Канады и Германии призвали не преследовать политических оппонентов

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Сегодня Печерский суд должен избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко

Посольства США, Канады и Германии просят власть не использовать правосудие для политического преследования оппонентов. В частности, сегодня, 18 июня, Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Соответствующие заявления были опубликованы посольствами в Twitter.

Так, посольство США в Украине заявило, что все граждане заслуживают равного отношения к себе в соответствии с законом.

"В условиях демократии все граждане заслуживают равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в обращении.

В свою очередь, в посольстве Канады добавляют, что Украина прошла трудный путь и призвали власть в Украине и в дальнейшем придерживаться демократических принципов.

"С 2014 Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдения порядка и закона четко было высказывание во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются основополагающими и украинцы ожидают, что правительство их соблюдать", - отметили в посольстве Канады.

В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что не придется наблюдать за ситуацией, схожей с преследованием Юлии Тимошенко в свое время.

"Я тогда наблюдала за всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - цитируют в посольстве Фельдгузен.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина