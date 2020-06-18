Посольства США, Канади й Німеччини закликали не переслідувати політичних опонентів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Сьогодні Печерський суд має обрати запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку

Посольства США, Канади й Німеччини просять владу не використовувати правосуддя для політичного переслідування опонентів. Зокрема, сьогодні, 18 червня, Печерський районний суд Києва має обрати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Відповідні заяви були опубліковані посольствами в Twitter.

Так, посольство США в Україні заявило, що усі громадяни заслуговують на рівне ставлення до себе відповідно до закону.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне та справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - йдеться у зверненні.

Своєю чергою, в посольстві Канади додають, що Україна пройшла важкий шлях й закликали владу в Україні й надалі дотримуватися демократичних принципів.

"Із 2014 Україна пройшла важкий, але необхідний шлях демократичних перетворень. Наполеглива вимога суспільства дотримання порядку і закону чітко була висловлення у Революції Гідності. Сьогодні ці принципи залишаються наріжними й українці очікують, що уряд їх дотримуватиметься", - зазначили в посольстві Канади.

Водночас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила сподівання, що не доведеться спостерігати за ситуацією, схожою з переслідуванням Юлії Тимошенко свого часу.

"Я тоді спостерігала за майже всіма судовими засіданнями у справі Юлії Тимошенко. Я дуже сподіваюсь, що мені не доведеться знову зіштовхнутися з подібним досвідом", - цитують у посольстві Фельдгузен.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна