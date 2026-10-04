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Посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві, попри погрози РФ, - Матернова

14:25 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Getty Images)

Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві, попри погрози Росії. А от Москві не варто випробовувати на міцність Віденську конвенцію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у коментарі "Суспільному".

Матернова зазначила, що погрози дипмісіям з боку Росії - це розчарування через відсутність переваги на полі бою.

"Ми залишаємося в Києві, і так само залишаються всі інші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті. Консультативна місія ЄС залишається, і посольства ЄС також", - сказала вона.

Посол підкреслила, що 25 держав-членів ЄС мають посольства в Києві, і всі вони залишаються.

"Росія робила такі погрози вже кілька разів, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою", - сказала Матернова.

За її словами, попри погрози Росії, ЄС не припинить підтримувати Україну.

"Вони намагаються змусити нас менше підтримувати Україну. Але ми, я думаю, лише іще більше налаштовані продовжувати цю підтримку. Існують Віденські конвенції, які регулюють для всього світу питання діяльності дипломатичних місій, і Росії краще не випробовувати їх на міцність", - наголосила посол ЄС.

Погрози Росії

Нагадаємо, Росія звернулася до іноземних дипломатів у Києві із закликом залишити Україну, попередивши про підготовку масованих атак.

Москва стверджує, що продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах у столиці та інших містах, які вона називає військовими.

На тлі цих погроз у ЗМІ з'явилася інформація, що західні посольства розробляють сценарії перенесення своїх місій із Києва до Львова або східної Польщі у разі цілеспрямованих атак.

Однак Міністерство закордонних справ України заперечує плани евакуації іноземних представництв, а сам Євросоюз вже підтвердив, що статус представництва ЄС у Києві залишається незмінним.

Водночас у ЄС заявили, що Євросоюз не згортатиме підтримку України, попри погрози Росії на адресу дипломатів у Києві. Позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москва лише зростатиме.

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