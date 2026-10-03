В ЄС відповіли на погрози Росії дипломатам в Києві

Євросоюз не згортатиме підтримку України, попри погрози Росії на адресу дипломатів у Києві. Позиція дипломатичного представництва ЄС залишається непохитною, а тиск на Москва лише зростатиме.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд у коментарі журналістам.

За словами речника Єврокомісії, Москва вдається до чергових залякувань, аби змусити Європу зменшити допомогу Україні, однак досягти цього росіянам не вдасться.

"Росія не вперше вдається до таких погроз. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає витримку. Ми й надалі підтримуватимемо Україну, викриватимемо безвідповідальні й небезпечні дії Росії та посилюватимемо тиск на неї", - підкреслив Крістіан Віганд.

Він також додав, що Європейський Союз реалізує наймасштабніший в історії пакет санкцій, зокрема запровадивши цього тижня нові обмеження за депортацію українських дітей.

У Єврокомісії наголосили, що союз продовжує активне фінансування та забезпечення оборонних потреб України.

Зокрема затверджено плани оборонних закупівель на 28,3 млрд євро та окремо виділяється 6,6 млрд євро безпосередньо на військову допомогу.

"Як зазначила Високий представник Каллас, Росія готова йти на більші ризики, але ми також посилюємо наші дії, щоб збільшити ціну агресії для Росії", - зазначив речник.

При цьому статус Представництва ЄС у Києві залишається повністю незмінним.