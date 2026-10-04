Посольства стран ЕС остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы РФ, - Матернова

Матернова отметила, что угрозы дипмиссиям со стороны России - это разочарование из-за отсутствия преимущества на поле боя.

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран ЕС. Мы находимся в тесном контакте. Консультативная миссия ЕС остается, и посольства ЕС тоже", - сказала она.

Посол подчеркнула, что у 25 государств-членов ЕС есть посольства в Киеве, и все они остаются.

"Россия делала такие угрозы уже несколько раз, и, по моему мнению, это признак разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя", - сказала Матернова.

По ее словам, несмотря на угрозы России, ЕС не перестанет поддерживать Украину.

"Они пытаются заставить нас меньше поддерживать Украину. Но мы, я думаю, лишь еще более настроены продолжать эту поддержку. Существуют Венские конвенции, которые регулируют для всего мира вопросы деятельности дипломатических миссий, и России лучше не испытывать их на крепость", - подчеркнула посол ЕС.