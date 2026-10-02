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ЗМІ пишуть, що посольства розробляють плани переїзду з Києва. МЗС заперечує

21:30 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
ЗМІ пишуть, що посольства розробляють плани переїзду з Києва. МЗС заперечує Ілюстративне фото: посольства у Києві розробляють сценарії евакуації через загрози (Колаж РБК-Україна)
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Західні посольства готують плани дій на випадок перенесення своїх місій із Києва до Львова або східної Польщі. Релокація відбудеться, якщо Росія розпочне цілеспрямовані атаки на іноземні представництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Публічно західні дипломати наголошують, що залишаються в Києві. Виїзд стане пропагандистською перемогою для Москви та створить хибне враження, ніби партнери покидають Україну.

Попри офіційну позицію, у приватних розмовах дипломати підтверджують підготовку планів на випадок загострення.

Сценарії дій передбачають перенесення посольств до Львова або тимчасовий виїзд до прикордонних районів східної Польщі.

Головною причиною для таких дій можуть стати прицільні російські удари по будівлях дипломатичних місій.

"Ситуація, очевидно, швидко погіршується", - зазначив один із високопоставлених дипломатів, .

Реакція МЗС

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарях журналістам, відреагував на публікації у закордонних медіа щодо можливої релокації дипломатів.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", - наголосив Тихий.

У дипломатичному відомстві зауважили, що існує чітко визначена процедура для подібних рішень. Якщо іноземні представництва ухвалюють рішення про переміщення чи виїзд, вони завчасно інформують про це.

Незважаючи на безпекові ризики, дипломатичні місії продовжують працювати у звичайному режимі. Станом на вечір пʼятниці жодних запитів, повідомлень чи звернень щодо евакуації від дипломатичного корпусу не надходило.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав посилити атаки на Київ, щоб змусити українців покинути столицю.

За його словами, саме цього Росія прагнула ще на початку повномасштабного вторгнення.

Останнім часом РФ суттєво інтенсифікувала обстріли міста.

Для атак окупанти застосовують балістику та реактивні дрони, завдаючи ударів по житлових будинках, складах, АЗС, торгових центрах, школах, дитсадках й об'єктах енергетики.

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