Посольства країн ЄС залишаються працювати у Києві, попри погрози РФ, - Матернова

Усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві, попри погрози Росії. А от Москві не варто випробовувати на міцність Віденську конвенцію.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у коментарі "Суспільному" .

Матернова зазначила, що погрози дипмісіям з боку Росії - це розчарування через відсутність переваги на полі бою.

"Ми залишаємося в Києві, і так само залишаються всі інші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті. Консультативна місія ЄС залишається, і посольства ЄС також", - сказала вона.

Посол підкреслила, що 25 держав-членів ЄС мають посольства в Києві, і всі вони залишаються.

"Росія робила такі погрози вже кілька разів, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою", - сказала Матернова.

За її словами, попри погрози Росії, ЄС не припинить підтримувати Україну.

"Вони намагаються змусити нас менше підтримувати Україну. Але ми, я думаю, лише іще більше налаштовані продовжувати цю підтримку. Існують Віденські конвенції, які регулюють для всього світу питання діяльності дипломатичних місій, і Росії краще не випробовувати їх на міцність", - наголосила посол ЄС.