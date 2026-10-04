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Посольства стран ЕС остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы РФ, - Матернова

14:25 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Посольства стран ЕС остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы РФ, - Матернова Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Getty Images)
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Все посольства стран Европейского Союза остаются работать в Киеве, несмотря на угрозы России. А вот Москве не стоит испытывать на крепость Венскую конвенцию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии "Суспільному".

Матернова отметила, что угрозы дипмиссиям со стороны России - это разочарование из-за отсутствия преимущества на поле боя.

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран ЕС. Мы находимся в тесном контакте. Консультативная миссия ЕС остается, и посольства ЕС тоже", - сказала она.

Посол подчеркнула, что у 25 государств-членов ЕС есть посольства в Киеве, и все они остаются.

"Россия делала такие угрозы уже несколько раз, и, по моему мнению, это признак разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя", - сказала Матернова.

По ее словам, несмотря на угрозы России, ЕС не перестанет поддерживать Украину.

"Они пытаются заставить нас меньше поддерживать Украину. Но мы, я думаю, лишь еще более настроены продолжать эту поддержку. Существуют Венские конвенции, которые регулируют для всего мира вопросы деятельности дипломатических миссий, и России лучше не испытывать их на крепость", - подчеркнула посол ЕС.

Угрозы России

Напомним, Россия обратилась к иностранным дипломатам в Киеве с призывом покинуть Украину, предупредив о подготовке массированных атак.

Москва утверждает, что будет продолжать наносить удары по объектам в столице и других городах, которые она называет военными.

На фоне этих угроз в СМИ появилась информация, что западные посольства разрабатывают сценарии переноса своих миссий из Киева во Львов или восточную Польшу в случае целенаправленных атак.

Однако Министерство иностранных дел Украины отрицает планы эвакуации иностранных представительств, а сам Евросоюз уже подтвердил, что статус представительства ЕС в Киеве остается неизменным.

В то же время в ЕС заявили, что Евросоюз не будет сворачивать поддержку Украины, несмотря на угрозы России в адрес дипломатов в Киеве. Позиция дипломатического представительства ЕС остается непреклонной, а давление на Москва будет только расти.

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