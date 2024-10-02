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Посол закликав українців не відвідувати Ізраїль без крайньої потреби

Фото: Євген Корнійчук, посол України в Ізараїлі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям не варто відвідувати Ізраїль без нагальної потреби. На тлі ситуації на Близькому Сході, це може бути небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

"Ми, звичайно, не радимо нашим громадянам відвідувати зараз Ізраїль з туристичними цілями. Тому що це небезпечно й це ускладнено у зв'язку з тим, що багато авіакомпаній відмовляються літати до Ізраїлю і фактично безпечно літати тільки ізраїльськими авіакомпаніями", - пояснив він.

За словами Корнійчука, наразі до Ізраїля без обмежень літають El Al і декілька місцевих лоукостів. На цю хвилину повітряний простір країни відкритий, а аеропорт  Бен-Гуріон - працює. Втім, небезпеку краще уникнути й просто відтермінувати поїздку, оскільки наразі невідомо як ситуація на Близькому Сході розвиватиметься далі

"Не виключається, що Ізраїль зробить обстріли чи атаку у відповідь Ірану. Скоріш за все, це питання зараз буде розглядатися безпосередньо військовим кабінетом. І це загострення може продовжуватися на необмежений час. Більше того, нагадую, що операція в Лівані триває. На південь Лівану зайшли підрозділи ЦАХАЛ. І це знову ж таки не додає безпеки в цій ситуації. Тому що обстріли з ліванської сторони також тривають", - відзначив посол. 

Ситуація на Близькому Сході 

Протягом останніх тижнів обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою" суттєво зросли. Як приклад, 28 вересня, ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. А вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль

Також додамо, що 1 жовтня ЦАХАЛ розпочав наземні рейди на півдні Лівану

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Ізраїль