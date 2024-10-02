Посол призвал украинцев не посещать Израиль без крайней необходимости

"Мы, конечно, не советуем нашим гражданам посещать сейчас Израиль с туристическими целями. Потому что это опасно и это затруднено в связи с тем, что многие авиакомпании отказываются летать в Израиль и фактически безопасно летать только израильскими авиакомпаниями", - пояснил он.

По словам Корнийчука, сейчас в Израиль без ограничений летают El Al и несколько местных лоукостов. На эту минуту воздушное пространство страны открыто, а аэропорт Бен-Гурион - работает. Впрочем, опасность лучше избежать и просто отложить поездку, поскольку пока неизвестно как ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться дальше.

"Не исключается, что Израиль сделает обстрелы или атаку в ответ Ирану. Скорее всего, этот вопрос сейчас будет рассматриваться непосредственно военным кабинетом. И это обострение может продолжаться на неограниченное время. Более того, напоминаю, что операция в Ливане продолжается. На юг Ливана зашли подразделения ЦАХАЛа. И это опять же не добавляет безопасности в этой ситуации. Потому что обстрелы с ливанской стороны также продолжаются", - отметил посол.

Ситуация на Ближнем Востоке

В последние недели обстрелы между Израилем и "Хезболлой" существенно выросли. Как пример, 28 сентября, ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. А уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Также добавим, что 1 октября ЦАХАЛ приступил к наземным рейдам на юге Ливана.