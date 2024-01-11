Посол України відповів на бажання прем'єра Словаччини нормалізувати відносини з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Словаччині Мирослава Кастрана .

Таким чином дипломат вирішив відреагувати на нещодавню статтю Роберта Фіцо під назвою "Стратегія Заходу в Україні просто не працює".

РФ вчиняє воєнні злочини в Україні

Посол поділяє позицію прем'єр-міністра Словаччини щодо того, що Росія порушила міжнародне право. Однак він вважає таке формулювання занадто м'яким для опису всіх тих жахів, які 24 лютого 2022 року принесла Росія на українську землю.

"Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, гвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу", - написав дипломат.

Також Кастран заявив, що Україною, на жаль, ворог не обмежиться. Щоб це зрозуміти, достатньо почитати або послухати заяви російських чиновників, політиків чи експертів, щоб нарешті усвідомити це.

Росію ніхто не провокував

Дипломат повідомив, що пояснення причин російської агресії через створення Україною якоїсь особливої "безпекової ситуації" для Росії або через "провокування РФ" озвученими нашою державою намірами щодо свого бажання приєднатися в майбутньому до НАТО вважає помилковим.

Також посол звернув увагу, що свого часу і Словаччина, як і решта країн Східної Європи, приєдналася до НАТО. Але зробила це не для того, щоб погрожувати РФ.

"У минулому році через ті самі причини ми побачили приєднання до НАТО чергової країни, Фінляндії. Незабаром у цьому році до блоку приєднається ще одна скандинавська країна, Швеція. Обидві держави до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році навіть не думали ставати частиною північноатлантичного блоку, а десятиліттями дотримувалися політики військового нейтралітету", - сказав він.

Історія пам'ятає, до чого призводить пошук компромісів з агресором

Кастран додав, що не варто за словами "не все так однозначно" приховувати речі, які є очевидними і які ми продовжуватимемо називати своїми іменами, або "чорним і білим".

Йдеться про те, що Росія - це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити і притягнути до відповідальності. А Україна - жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на всьому європейському континенті.

"Історія добре пам'ятає, до чого призводить пошук компромісів із безжальним агресором. Але невже вона нас нічому не вчить?", - завершив посол.

Що передувало

Раніше прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина хоче, щоб відбулася поступова нормалізація відносин між країнами-членами Європейського союзу і Росією.

Наприкінці листопада Фіцо провів зустріч із послом РФ і вже тоді почав міркувати про можливу нормалізацію відносин із Росією.