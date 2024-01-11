Посол Украины ответил на желание премьера Словакии нормализовать отношения с Россией

Украина является жертвой российской агрессии и нуждается в помощи партнеров, в том числе и Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Словакии Мирослава Кастрана .

Таким образом дипломат решил отреагировать на недавнюю статью Роберта Фицо под названием "Стратегия Запада в Украине просто не работает".

РФ совершает военные преступления в Украине

Посол разделяет позицию премьер-министра Словакии относительно того, что Россия нарушила международное право. Однако он считает такую формулировку слишком мягкой для описания всех тех ужасов, которые 24 февраля 2022 года принесла Россия на украинскую землю.

"Россия не только нарушила международное право, но и прибегла к самой кровавой, со времен Второй мировой войны, вооруженной, несправедливой, неспровоцированной и неоправданной агрессии на европейском континенте, убивая украинских мужчин, насилуя украинских женщин, похищая и депортируя украинских детей, захватывая украинские территории, разрушая украинскую экономику, заставляя миллионы украинцев искать вынужденное убежище по всему миру", - написал дипломат.

Также Кастран заявил, что Украиной, к сожалению, враг не ограничится. Чтобы это понять, достаточно почитать или послушать заявления российских чиновников, политиков или экспертов, чтобы наконец осознать это.

Россию никто не провоцировал

Дипломат сообщил, что объяснение причин российской агрессии из-за создания Украиной какой-то особой "ситуации безопасности" для России или из-за "провоцирования РФ" озвученными нашим государством намерениями относительно своего желания присоединиться в будущем к НАТО считает ошибочным.

Также посол обратил внимание, что в свое время и Словакия, как и остальные страны Восточной Европы, присоединилась к НАТО. Но сделала это не для того, чтобы угрожать РФ.

"В прошлом году по тем же причинам мы увидели присоединение к НАТО очередной страны, Финляндии. Вскоре в этом году к блоку присоединится еще одна скандинавская страна, Швеция. Оба государства до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году даже не думали становиться частью североатлантического блока, а десятилетиями придерживались политики военного нейтралитета", - сказал он.

История помнит, к чему приводит поиск компромиссов с агрессором

Кастран добавил, что не стоит за словами "не все так однозначно" скрывать вещи, которые являются очевидными и которые мы будем продолжать называть своими именами, или "черным и белым".

Речь идет о том, что Россия - это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина - жертва российской агрессии, которая безусловно нуждается в помощи партнеров, в том числе и Словакии, в противостоянии врагу, поскольку воюет сейчас не только за свое существование, но и за безопасность на всем европейском континенте.

"История хорошо помнит, к чему приводит поиск компромиссов с безжалостным агрессором. Но неужели она нас ничему не учит?", - завершил посол.

Что предшествовало

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия хочет, чтобы состоялась постепенная нормализация отношений между странами-членами Европейского союза и Россией.

В конце ноября Фицо провел встречу с послом РФ и уже тогда начал рассуждать о возможной нормализации отношений с Россией.