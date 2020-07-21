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Посол Украины в США возглавил дипмиссии еще в двух странах

США, Вторник 21 июля 2020 00:12
Посол Украины в США возглавил дипмиссии еще в двух странах
Фото: Владимир Ельченко (un.org)
Автор: Артур Родивилов

Ельченко возглавил дипломатические миссии в Антигуа и Барбуда и на Ямайке

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке. Он также продолжит выполнять обязанности посла Украины в США.

Об этом говорится в указе президента №288/2020.

Отметим, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласовал кандидатуру нового посла Украины в Соединенных Штатах.

В Вашингтоне согласились, чтобы новым послом Украины стал Владимир Ельченко.

Также сообщалось, что ранее Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

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