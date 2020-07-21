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Посол України в США очолив дипмісії ще у двох країнах

США, Вівторок 21 липня 2020 00:12
Посол України в США очолив дипмісії ще у двох країнах
Фото: Володимир Єльченко (un.org)
Автор: Артур Родивилов

Єльченко очолив дипломатичні місії в Антигуа і Барбуді та Ямайці

Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Єльченка послом України в Антигуа і Барбуді та Ямайці. Він також продовжить виконувати обов'язки посла України в США.

Про це йдеться в указі президента №288/2020.

Відзначимо, Володимир Зеленський 18 грудня підписав указ, яким призначив послом України в США Володимира Єльченка, після того, як звільнив його з посади постійного представника України в ООН.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон погодив кандидатуру нового посла України в Сполучених Штатах.

У Вашингтоні погодилися, щоб новим послом України став Володимир Єльченко.

Також повідомлялося, що раніше Зеленський призначив екс-главу МЗС, колишнього віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка послом України у Великобританії.

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