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Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании

Украина, Понедельник 20 июля 2020 22:58
Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании
Фото: Вадим Пристайко (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Вадим Пристайко заменит Наталью Галибаренко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании. Указом №286/2020 он уволил с должности посла в Соединенном Королевстве Наталию Галибаренко.

Указом №287/2020 президент назначил на ее место Пристайко.

Напомним, Пристайко с июля 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко назначили главой миссии Украины при НАТО.

Затем 22 мая прошлого года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.

При этом 4 марта нардепы проголосовали за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. В тот же день ВР утвердила новый состав Кабмина, где Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.

Отметим, 20 июля Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вместо него парламент назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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