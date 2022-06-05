Посол Украины пожаловался на Бербок: не было встречи с начала войны с РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на то, что с начала российского вторжения министр иностранных дел Анналена Бербок не нашла времени для встречи с ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашла время для посла Украины. Ничто не заменит конфиденциальной беседы", - отметил Мельник.
Федеральное министерство иностранных дел подчеркивает, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. При этом другие министры не действуют в строгой иерархической манере. В частности, министры экономики, финансов, обороны, транспорта и образования Германии уже встречались с Мельником.
Напомним, ранее Мельник сообщил, что первое тяжелое оружие из Германии может поступить в Украину до конца июня.
До этого украинский посол назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и отказался извиняться за свои слова.
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