Посол України поскаржився на Бербок: не було зустрічі з початку війни з РФ
Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністр закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди", - зазначив Мельник.
Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.
Нагадаємо, раніше Мельник повідомив, що перша важка зброя з Німеччини може надійти в Україну до кінця червня.
До цього український посол назвав німецького канцлера Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою" і відмовився вибачатися за свої слова.
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