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Посол України поскаржився на Бербок: не було зустрічі з початку війни з РФ

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Берлін, Неділя 05 червня 2022 18:58
Посол України поскаржився на Бербок: не було зустрічі з початку війни з РФ Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Посол України в Німеччині Андрій Мельник поскаржився на те, що з початку російського вторгнення міністр закордонних справ Анналена Бербок не знайшла часу для зустрічі з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Я б дуже хотів, щоб головний дипломат Німеччини знайшла час для посла України. Ніщо не замінить конфіденційної бесіди", - зазначив Мельник.

Федеральне міністерство закордонних справ підкреслює, що Бербок знаходиться в постійному контакті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. При цьому інші міністри не діють в суворій ієрархічній манері. Зокрема, міністри економіки, фінансів, оборони, транспорту та освіти Німеччини вже зустрічалися з Мельником.

Нагадаємо, раніше Мельник повідомив, що перша важка зброя з Німеччини може надійти в Україну до кінця червня.

До цього український посол назвав німецького канцлера Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою" і відмовився вибачатися за свої слова.

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