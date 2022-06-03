Стало известно, когда Украина может получить первое тяжелое оружие из Германии
Первое тяжелое оружие, обещанное Германией, может поступить в Украину в конце июня.
Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое агентство PNP.
Так, украинский дипломат с позитивом отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерениях передать Украине ракетные системы ПВО Iris-T, однако призвал ускорить этот процесс, поскольку передача тяжелого вооружения до сих пор находится в подвешенном состоянии.
"Но если честно, уже сотый день войны, и до сих пор из Германии в Украину не поставлено ни одной единицы тяжелой техники... Вы видите, насколько опасна ситуация", - сказал Мельник.
Напомним, на днях Шольц рассказал, какое оружие Украина уже получила от Германии. И в том перечне не было тяжелого вооружения, важность которого постоянно подчеркивает украинская сторона.
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