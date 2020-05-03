Посол Украины отказался участвовать в церемонии в Берлине, где был посол РФ

Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov)

Церемония состоялась 2 мая

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не принял участие в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Посол подчеркнул, что ценит приглашение мэра Берлина Мюллера принять участие в церемонии завершения Второй мировой войны.

"Таким способом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", - считает Мельник.

Однако от участия в церемонии 2 мая в Берлине он решил отказаться, ведь там должен был присутствовать представитель посольства России в Германии.

"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложения венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. По состоянию на сегодня 14 тысяч украинцев убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии", - заявил Мельник.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин перенес на 3 сентября дату окончания Второй мировой войны.

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны.