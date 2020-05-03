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Посол України відмовився брати участь в церемонії в Берліні, де був посол РФ

Новини » Політика     03.05.2020 - 03:10
Посол України відмовився брати участь в церемонії в Берліні, де був посол РФ
Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov)

Церемонія відбулася 2 травня

Посол України у Німеччині Андрій Мельник не взяв участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни у Берліні 2 травня спільно з представниками Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Facebook.

Посол наголосив, що цінує запрошення мера Берліна Мюллера взяти участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни.

"У такий спосіб визнається незаперечний внесок українського народу у визволення Європи від насильницького нацистського режиму", - вважає Мельник.

Проте від участі в церемонії 2 травня у Берліні він вирішив відмовитися, адже на там мав бути присутнім представник посольства Росії в Німеччині.

"Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад 6 років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще триваючої російської агресії", - заявив Мельник.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін переніс на 3 вересня дату закінчення Другої світової війни.

РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про спроби Росії переглянути історію Другої світової війни.

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