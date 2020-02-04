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Франция заявила о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны

Новости » Политика     04.02.2020 - 21:59
Франция заявила о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Россия планирует сделать виноватым польский народ после спора по поводу Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Он отметил, что РФ хочет подтвердить солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность и стремится фальсифицировать историю.

Ранее сообщалось, что спор между Россией и Польшей о роли обеих стран во Второй мировой войне разгорелся после того, как президент РФ Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Напомним, Макрон заявил, что в интересах Европы, Франции и Польши - установить требовательный политический диалог с Россией. При этом он отметил, что безопасность Франции и ее партнеров является главным приоритетом для него.

Как сообщало РБК-Украина, Эммануэль Макрон во время визита в Польшу 3 февраля обсудит работу нормандского формата с президентом Польши Анджеем Дудой. Ситуация на Донбассе, а также работа нормандского формата является одной из важных тем, которые обсудят лидеры Франции и Польши во время встречи.

Кроме того, Польша не планирует войти в состав "нормандской четверки". По словам главы польского Министерства иностранных дел, Польша не сторонница политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

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