Посол Украины лично поблагодарил Помпео за Крымскую декларацию

В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый лично поблагодарил государственного секретаря Майка Помпео за Крымскую декларацию. Об этом посол сообщил на своей странице в Facebook.

Также Чалый отметил, что вместе с Помпео они обсудили дальнейшие совместные шаги по стратегическому партнерству Украина - США.

"По поручению президента Украины Петр Порошенко лично поблагодарил Государственного секретаря США Майка Помпео за постановление Декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "Декларация Помпео") - написал посол.

Напомним, что Норвегия поддержала декларацию США о непризнании аннексии Крыма.

Также Министерство иностранных дел Чехии приветствовало декларацию государственного секретаря США Майка Помпео относительно Крыма и заявило о признании незаконности аннексии полуострова Россией.

Добавим, что Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право.